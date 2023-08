"Abbiamo fatto ciò che avrebbero fatto tutti"

"Abbiamo fatto ben poco ma comunque quello che tutti avrebbero fatto in un simile momento - dice Pietro Gualerzi, negoziante di Cavriago, testimone ma anche sostegno e aiuto, insieme alla moglie e ad altre persone del gruppo di Cavriago, in un momento drammatico per una madre che si trovava su un dirupo e vedeva la figlia, di soli tre anni, più in basso su un prato dove era precipitata dopo un volo di venti metri.

"Penso che sia meglio una foto di gruppo - dice Gualerzi alla nostra richiesta –. L’abbiamo scattata proprio poco prima dell’accaduto. Siamo tutti di Cavriago e in mezzo c’è anche la farmacista e un altro che ha cercato di rendersi utile in quel frangente così concitato e drammatico (foto a fianco)".

L’episodio è avvenuto lungo il sentiero panoramico del Viel dal Pan al passo Pordoi, dove il gruppo di cavriaghesi si trova in vacanza. La bambina di 3 anni era precipitata nel dirupo e giaceva nell’erba, con il padre che l’aveva raggiunta. "Ho assistito a un miracolo - ha scritto Gualerzi raccontando sui social la vicenda -. L’angioletto della piccola deve averla raccolta in volo e adagiata delicatamente sul tappeto erboso sottostante. Più tardi abbiamo saputo che la bimba sta bene ed è ricoverata a Trento"