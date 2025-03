"Abbiamo lottato, bravi gli avversari"

Ieri sera, nel post sconfitta casalingo contro Trapani, il coach biancorosso Dimitris Priftis ha così esordito in sala stampa: "E’ stata una partita da incubo all’andata, stavolta invece abbiamo lottato, siamo stati sempre lì, competitivi, contro una squadra difficile e di qualità, ma purtroppo non siamo riusciti a fare abbastanza per vincere. Congratulazioni ai nostri avversari". Analizzando nel dettaglio: "Abbiamo sofferto soprattutto in difesa contro il loro quintetto di piccoli. A volte non abbiamo cambiato in tempo, in altre abbiamo commesso altri errori". Sui falli dell’ala statunitense Kwan Cheatham, aggiunge: "Non l’ho mai visto da inizio anno sbagliare due tiri liberi. Stavolta non è riuscito a dare il suo solito contributo alla squadra. I falli hanno condizionato la sua e la nostra prestazione, nel primo tempo siamo stati bravi a gestire i suoi falli, poi nel secondo tempo, essendo un nostro pilastro, gli abbiamo continuato a dare fiducia".

Guardando ai prossimi turni serrati di Coppa (in casa mercoledì contro Tenerife, poi subito in trasferta per il campionato domenica contro Varese e ancora da lì in Bcl contro Manresa, ndr) aggiunge: "Non abbiamo un roster abbastanza attrezzato per reggere un ritmo così intenso e di livello, ma continueremo a combattere, poi si può vincere o perdere. I ragazzi devono essere bravi a tenere duro".

Poi, rivolgendosi ai giornalisti, li ha ringraziati per "l’atteggiamento di critica costruttiva" e, parlando del pubblico, ha aggiunto che "dà un grande supporto anche in caso di sconfitta, come fa una grande famiglia". Un sentimento condiviso anche da Michele Vitali che, sul calendario fitto di scontri di marzo, ha detto: "Sapevamo che sarebbe stato un periodo tosto, ci siamo preparati durante la sosta con lo staff. Conta recuperare mentalmente, oltre che fisicamente con il riposo e l’alimentazione".

Sul match di ieri ha concluso dicendo: "Ci abbiamo provato per 40 minuti, Trapani è stata brava a punirci ad ogni errore. Peccato, ci è mancato davvero poco per recuperare, avremmo davvero voluto portare a casa i due punti in classifica. Ora guardiamo avanti".