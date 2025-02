"Abbiamo preso nota della lezione"

"Ci siamo annotati la lezione". Con questa frase il veterano Jamar Smith ha voluto ‘archiviare’ la bruciante eliminazione dalla Coppa Italia. È normale che Reggio abbia più di un rimpianto perché dopo essere stata avanti di 15 punti nel secondo quarto e di 8 all’inizio dell’ultimo si è sempre fatta rimontare. Smaltita la delusione, la speranza è che i biancorossi possano recuperare al meglio le proprie energie in questa sosta e poi rituffarsi prima in campionato e poi in Coppa dove li attende la seconda fase del ‘Round of 16’. A proposito della Serie A, la Unahotels tornerà nuovamente in campo sabato primo marzo contro Sassari. Un anticipo chiesto espressamente dal club biancorosso in modo da avere più tempo per preparare l’importante sfida interna di ‘Basketball Champions League’ del 5 di marzo contro il Baxi Manresa. Per come si stanno mettendo le cose nel girone K, con Tenerife destinata ad arrivare prima, il match sarà una specie di ‘spareggio’ per il passaggio del turno.

f.p.