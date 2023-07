"Abbiamo tutte le certificazioni necessarie" Stu cancella ogni dubbio e va al contrattacco

Poche ore dopo la conferenza stampa di Fratelli d’Italia, è arrivata una corposa replica di Stu reggiane Spa, senza firma e inviata dall’ufficio stampa del Comune.

"Apprendiamo che l’on. Gianluca Vinci ha presentato un’interrogazione parlamentare e un esposto alla Procura della Repubblica sul tema della bonifica bellica dell’area delle ex Officine meccaniche Reggiane, in particolar modo in relazione al sedime che occupa l’attuale Parco Innovazione. Nel pieno rispetto del lavoro sia del Parlamento italiano sia della Procura della Repubblica - si legge nella nota -, vorremmo sottolineare qui, con riguardo particolare alla sicurezza e alla tranquillità di coloro che quotidianamente frequentano il Parco Innovazione, che tutte le operazioni di bonifica bellica sono state svolte con regolarità e con tutte le certificazioni necessarie rilasciate da azienda specializzata. E i lavori vengono svolti nel pieno rispetto della norma, che è volta a garantire la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori

Una precisazione. L’on. Vinci confonde lo stato di attuazione, le funzioni e la proprietà di due immobili diversi, ovvero: una cosa è il Capannone 15C a sud del nuovo viale Ramazzini che ospiterà il quarto Polo universitario di Unimore dove si prevede la presenza di circa 1.800 studenti, immobile di proprietà di Stu Reggiane spa in fase di ristrutturazione; altra cosa è la Palazzina M, ossia l’ex palazzina direzionale ubicata lungo via Agosti attualmente di proprietà della Fantuzzi Immobiliare, sulla quale Stu Reggiane, in partenariato con Acer, ha redatto un progetto di fattibilità per la realizzazione di uno studentato da 80 camere, progetto candidato ad uno specifico bando pubblicato dall’allora Miur (ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), il cui esito è ancora in corso di definizione.

Nel merito, si sottolinea che su tutta l’area e su tutti gli immobili interessati dal Programma di rigenerazione urbana dell’Area delle ex Officine meccaniche Reggiane, attuato e in fase di attuazione da parte di Stu Reggiane spa, i lavori vengono svolti nel pieno rispetto della norma, che è volta a garantire la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori.

In fase di progettazione – in particolare in fase di redazione del Piano della sicurezza e coordinamento - il Coordinatore della Sicurezza, in accordo con la committenza, redige una analisi dei rischi per i lavoratori derivanti dalla esecuzione delle opere, tra cui possono essere ricompresi, qualora lo rilevino analisi storico-documentali o strumentali (queste ultime solo ove possibile) anche i rischi di natura bellica.

La documentazione fornita dalla società Fantuzzi, citata dall’on. Vinci assieme ad altri documenti recuperati negli archivi storici, vengono pertanto utilizzati ai soli fini di redigere la valutazione del rischio bellico rispetto alle attività da svolgere.

Ribadiamo quindi che tutte le operazioni di bonifica bellica sono state svolte con regolarità e con tutte le certificazioni necessarie rilasciate da azienda specializzata".