"Abbiamo un sogno: riaprire la chiesa a Natale"

"Il sogno? Poter riaprire la chiesa per la messa di Natale". E’ la speranza di progettisti e cittadini di San Bernardino di Novellara per la chiesa parrocchiale della frazione, da dodici anni chiusa per inagibilità, dopo il terremoto del maggio 2012. L’altra sera al ristorante La Pinta, a San Bernardino, si è svolta un’assemblea pubblica per presentare il progetto, in vista dell’attivazione del cantiere che dovrebbe avvenire entro fine aprile. "Poi – conferma l’ing. Alberto Calza, che con l’arch. Aniello Tafuro e il tecnico Maicher Biagini ha curato il progetto – prevediamo sette mesi di lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione dell’edificio sacro. L’obiettivo, ovviamente salvo imprevisti, è quello di arrivare a riaprire la chiesa al culto in occasione della messa di Natale di quest’anno". La somma del finanziamento pubblico destinata ai lavori ammonta a 532 mila euro, di cui circa 400 mila per gli interventi tecnici e di edilizia. All’assemblea, con una ventina di cittadini del luogo, hanno partecipato anche il parroco, don Giordano Goccini, e l’architetto Angelo Dallasta, direttore dell’Ufficio beni culturali della diocesi di Reggio Emilia e Guastalla.

Antonio Lecci