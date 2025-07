"Abbonamenti, tariffe uguali all’anno scorso"

di Francesco PioppiPrenderà il via oggi la campagna abbonamenti della Pallacanestro Reggiana per la prossima stagione agonistica. Tre tipologie di offerta: quella ‘Full’, comprensiva sia delle partite di Serie A che quelle di Coppa (Bcl o Fiba Europe Cup), quella solo Serie A e quella solo Coppa. La campagna sarà divisa in due fasi e manterrà le promozioni e le riduzioni ‘Famiglia Biancorossa’, ‘Under 30’ e ‘Ridotto’.

A fare gli onori di casa, oltre alla responsabile ticketing Fabrizia Paolini e al direttore operativo Davide Draghi, era presente anche il socio e consigliere d’amministrazione Graziano Sassi: "Siamo orgogliosi di aver lasciato inalterati i prezzi rispetto all’anno scorso e anzi, vi anticipo che più avanti faremo uscire qualche agevolazione in più per i ragazzi che vogliamo coinvolgere sempre – queste le parole di Sassi che poi ha fatto anche una riflessione sulla squadra - non sono un tecnico, lascio questi compiti al nuovo gm Sambugaro, profilo molto preparato e serio così come lo è Priftis, ma quello che vi posso dire è che sicuramente costruiremo un organico competitivo".

Ecco tutti i dettagli: ‘Abbonamento Full’: valido per tutte le 15 partite casalinghe del campionato di Serie A + i primi tre incontri interni della fase a gironi di Coppa (Bcl o Fiba Europe Cup). La sottoscrizione dell’abbonamento prevede la prelazione su eventuali playoff e per le eventuali fasi successive di Coppa, oltre al 15% di sconto sull’acquisto delle nuove divise da gioco allo ‘stoRE’. Abbonamento campionato: valido per tutte le 15 partite casalinghe del campionato di Serie A e prevede la prelazione su eventuali playoff (15% di sconto sull’acquisto delle nuove divise da gioco allo ‘stoRE’). Abbonamento Coppa: è valido per i primi tre incontri della fase a gironi di Coppa (Bcl o Fiba Europe Cup) anche in questo caso la sottoscrizione prevede la prelazione su eventuali fasi successive di Coppa e il 15% di sconto sulle nuove divise da gioco.

Dove e quando abbonarsi? Da oggi all’11 settembre: allo ‘stoRE’ di piazza Prampolini (fino a sabato 10-13 e 16-19), dall’8 luglio al 6 settembre solo al martedì, venerdì e sabato (10-13 e 16-19), nelle giornata dell’8-9-10-11-15-16 settembre (10-13 e 16-19). Presso la sede di Pallacanestro Reggiana da oggi a sabato (orario 10-13) oppure dall’8 all’11 settembre (10-13); online attraverso il circuito Vivaticket per tutte le formule, ma solo per abbonamenti a tariffa intera. L’abbonato 24/25 che vorrà acquistare il suo posto in prelazione sul web potrà farlo inserendo il codice TLITE del vecchio abbonamento fino all’11 settembre. La fase di vendita libera inizierà invece il 15 settembre.

Riduzioni e promozioni, ‘Fedeltà estiva’: tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento a luglio avranno a disposizione uno sconto del 30% su prodotti selezionati del merchandising biancorosso, da utilizzare entro il 30 agosto 2025. Lo sconto è usufruibile presso lo ‘stoRE’ presentandosi con il nuovo abbonamento sottoscritto. ‘Famiglia biancorossa’: due adulti che acquistano l’abbonamento intero potranno ricevere in omaggio il terzo abbonamento per il figlio/nipote (fino a 18 anni). È necessario presentarsi con i documenti d’identità al momento della sottoscrizione degli abbonamenti (valido solo per i settori di curva, gradinata e distinti). ‘Under 30’ La riduzione (vedi tabella prezzi) si applica ai ragazzi fino a 30 anni ed è valida per i settori di curva, gradinata, distinti e tribuna. ‘Ridotto’: la riduzione si applica ai ragazzi fino a 18 anni (nati dopo l’1/1/2007) e agli invalidi con una invalidità pari o superiore al 75% ed è valida per i settori di curva, gradinata, distinti e tribuna. Si sottolinea che gli abbonamenti ridotti non sono cedibili a terzi che non siano in possesso dei requisiti che danno diritto alla riduzione.