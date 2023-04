Abbuffata di Fotografia Europea Mostre aperte da oggi all’11 giugno

Fotografia Europea: oggi le mostre del Circuito In sono aperte al pubblico dalle 10 alle 23. La biglietteria di Fotografia Europea è ai Chiostri di San Pietro. È possibile acquistare il biglietto unico – valido fino all’11 giugno – per visitare le esposizioni a pagamento ai Chiostri di San Pietro, Chiostri di San Domenico e Palazzo da Mosto. L’ingresso intero è 18 euro.

Mentre a Palazzo dei Musei, Spazio Gerra, biblioteca Panizzi, Collezione Maramotti l’ingresso è gratuito.

Per quanto riguarda gli eventi organizzati in queste giornate inaugurali, tra gli appuntamenti, ai Chiostri di San Pietro alle 11 è in programma la conferenza di Rossella Pastorino in dialogo con Loredana Lipperini sul tema: "Una guerra che abbiamo dimenticato". A seguire, alle 12, il laboratorio "Sabine Weiss. Una vita da fotografa", con la curatrice della mostra storica dedicata a Weiss, Virginie Chardini, insieme a Laure Delloye-Augustins e Merion Weiss. Al termine, la proiezione di "Sabine Weiss, one century of photography" (durata 57 minuti, presentato in lingua originale francese con sottotitoli in inglese).

Alle 16 i chiostri benedettini ospitano la conferenza del filosofo Emanuele Coccia, professore universitario all’École des hautes études en sciences sociales di Parigi. Introduce Ilaria Campioli curatrice della mostra dedicata a Luigi Ghirri a Palazzo dei Musei. Sempre ai Chiostri di San Pietro, alle 18 laboratorio aperto di Ars Aevi Collection, mostra dedicata alla Bosnia Erzegovina, Paese ospite dell’edizione 2023 di Fotografia Europea (visitabile a Palazzo da Mosto). A

lle 21,45 in piazza Prampolini va in scena Fotofonia, la sezione musicale di Fotografia Europea a cura di Max Casacci, produttore e fondatore dei Subsonica. Stasera sul palco salgono Alessandro Cortini e Spime. Im con Max Collini.

L’ingresso è libero e senza prenotazione. In caso di maltempo lo spettacolo si sposta alla Cavallerizza. Programma completo e informazioni su www.fotografiaeuropea.it

Stella Bonfrisco