Abbuffata di Fotografia Europea. Oggi si assegna il premio Ghirri

Ricca di appuntamenti l’agenda di Fotografia Europea. Oggi le mostre del Circuito In rimangono aperte al pubblico dalle 10 alle 23 (domani invece dalle 10 alle 20).

Diversi gli incontri, a cominciare dal talk di Silvia Ballestra e Andrea Canobbio, dal titolo "Scrivere a vent’anni e vent’anni dopo", in dialogo con Loredana Lipperini, alle 12 alla Cavallerizza. In programma anche l’incontro con il curatore Thyago Nogueira, dal titolo "Daido Moriyama: a Retrospective", moderato da Walter Guadagnini, alle 12 ai Chiostri si San Pietro (laboratorio aperto). Alle 14 è previsto l’intervento di con Claudio Majorana, che conversa con Walter Guadagnini, ai Chiostri di San Pietro (laboratorio aperto). La presentazione del libro "Aqua" di Maria Elisa Ferraris con l’autrice, è invece alle 14,30 nel chiostro grande di San Pietro. E quella di "Almanac of Forgotten Memories", scritto da Federico Possati, con l’autore, Chiara Capodici e Milo Montelli, è ospitata nel Chiostro grande di San Pietro, alle 19. Alle 21,30 al Teatro Cavallerizza, va in scena "Semplicemente Frida in tour" in cui la ventenne pianista Frida Bollani Magoni affiancata da Mark Glentworth è in dialogo con il rapper e produttore discografico Frankie hi-nrg mc. A moderare l’incontro c’è Nicolas Ballario (ingresso libero).

Dalle 24 poi, all’ex Maffia Club, c’è l’aftershow della giornata, a cura di Acid Tank Soundsystem (ingresso libero). Oggi poi è la giornata dedicata a Giovane Fotografia Italiana, che trova spazio al terzo piano di Palazzo dei Musei, e che alle 12 ,30 – nel Portico dei Marmi – vede l’assegnazione del Premio Ghirri.

Curata da Ilaria Campioli e Daniele De Luigi, la mostra collettiva Giovane Fotografia Italiana espone i progetti – sul tema "Unire" - di otto artisti under 35: Daniele Cimaglia (Roma, 1994), Giuseppe Odore (Pompei,1995), Davide Sartori (Gallarate, Milano,1995), Erdiola Kanda Mustafaj (Elbasan, Albania, 1992), Grace Martella (Tricase, Lecce, 2006), Rosa Lacavalla (Barletta, 1993), Sara Lepore (Carpi, Modena, 1999), Serena Radicioli (Latina, 1997), selezionati da una giuria internazionale. I finalisti, oltre a prendere parte alla mostra collettiva, a Palazzo dei Musei durante il Festival Fotografia Europea, oggi - dopo la visita guidata condotta assieme ai curatori alle 11 - si contendono il premio Luigi Ghirri. Un premio di 4 mila euro, attribuito alle 12,30 dalla giuria composta da Tim Clark, Adele Ghirri, Damiano Gullì, Rä Di Martino, Mauro Zanchi. Oltre al riconoscimento economico il vincitore avrà la possibilità di esporre la sua ricerca in una mostra personale in Triennale Milano.

Giovane Fotografia Italiana offre, oltre al Premio Ghirri, anche altre opportunità. Con la menzione "Nuove Traiettorie. GFI a Stoccolma", uno degli artisti selezionati tra i finalisti avrà la possibilità di vivere un periodo di studio e ricerca, grazie alla collaborazione con Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma, durante il quale dovrà sviluppare un progetto artistico che verrà poi esposto in una mostra curata dallo stesso istituto. Inoltre, uno dei finalisti avrà l’opportunità di avere una borsa di studio per partecipare al programma di letture portfolio Photo-Match di Fotofestiwal Lódz. La residenza d’artista e le borse di studio saranno assegnate rispettivamente da Francesco Di Lella, direttore dell’ Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma e da Krzysztof Candrowicz, direttore di Fotofestiwal Lódz.

Informazioni, elenco completo delle mostre ( orari e luoghi del Circuito In e del Circuito Off) e programma dettagliato della giornata su www.fotografiaeuropea.it