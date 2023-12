Abbuffata di mostre ai Musei

Al Palazzo dei Musei resta aperta fino al 7 gennaio la mostra dedicata a Cesare Zavattini: “Parliamo ancora di me. Zavattini tra parola e immagine” a cura di Alberto Ferraboschi e Alessandro Gazzotti. La mostra è ad ingresso gratuito negli orari di apertura del museo: oggi, domani e domenica: 10-18; lunedì 1 gennaio: chiuso. Martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4 gennaio: 10-13/15-18; venerdì 5, sabato 6, domenica 7 gennaio: 10-18 (Le visite guidate sono previste ogni sabato alle 15 al costo di 35 euro. Massimo 7 partecipanti. Prenotazione consigliata allo 0522.456816).

Sono gratuite e osservano gli stessi orari di apertura anche le mostre ’Un piede nell’Eden. Luigi Ghirri e altri sguardi. Giardini in Europa e l’Architettura degli Alberi’ a cura di Ilaria Campioli, e ’Giulio Bizzarri. Arte divertissement pubblicità’ a cura di Alessandro Gazzotti e Ernesto Tuliozi. La prima propone un’ampia riflessione sull’elemento naturale mettendo in dialogo tre esperienze che si svolgono all’incirca negli stessi anni e in cui fotografia, disegno e grafica fungono da dispositivi privilegiati nel ricollocare la natura all’interno del nostro orizzonte percettivo nel quale, spesso, occupa un ruolo secondario, di sfondo.

Con la seconda mostra, invece, i Musei Civici celebrano uno dei più importanti intellettuali reggiani, Giulio Bizzarri, per ricostruire la figura complessa e poliedrica di questo inesauribile creativo, cofondatore dell’Università del Progetto.