Abdelkarim Sedir a Casa Cervi: "Vogliamo vivere in pace e dignità"

"State facendo la storia mentre i capi delle nazioni cercano di rimediare a decenni di abbandono, distruzione, orrori che non avremmo mai voluto vedere- esordisce, visibilmente commossa, Albertina Soliani- lo fate in modo democratico come nella storia europea. Casa Cervi è la casa comune della democrazia, patrimonio di libertà, partecipazione solidarietà e pace, ciò che avete approvato è una promessa per il futuro". Poi l’appello alla responsabilità e all’impegno collettivo: "Forse non ci siamo vergognati abbastanza per ciò che abbiamo lasciato accadere là e in tante altre parti del mondo. Sono molto grata al sindaco di Gerico. Lavorare insieme per il futuro, per la pace, è il compito che oggi ci unisce. Non lasciamoci opprimere dalle grandi sfide: i valori fondamentali devono essere consegnati, alle nuove generazioni".

Abdelkarim Sedir, sindaco di Gerico: città riconosciuta dall’Unesco nel 2023 patrimonio mondiale dell’umanità, afferma: "Gerico è il primo insediamento urbano della storia, simbolo della nascita della civiltà. Molti pensano che il conflitto sia iniziato il 7 ottobre del ‘23 non è così. Già nel 1993, con gli Accordi di Oslo, era previsto che nascesse lo Stato palestinese. Dopo 30 anni, quel sogno resta sospeso, gli accordi stracciati, le speranze logorate. Il territorio di Israele e Palestina è di 27 mila chilometri quadrati, la Palestina dovrebbe essere il 20%, ma nemmeno su questo ha sovranità- Sedir continua- Israele controlla confini, acqua, energia, movimento e commercio. A Gerico anche per scavare un pozzo serve un permesso. Le tasse che paghiamo vengono trattenute da Israele. Le nostre scuole, ospedali, case vengono distrutte. Chiediamo libertà, sovranità, rispetto del diritto internazionale. Vogliamo vivere in pace, accanto ai nostri vicini, con la dignità che spetta a ogni popolo. Speriamo che vengano portati davanti alla corte internazionale di giustizia e condannati tutti coloro, israeliani e palestinesi, per i quali verrà dimostrato che abbiano compiuto crimini di guerra". Soliani e Sedir, infine, si sono scambiati i simboli di Casa Cervi e della Palestina.