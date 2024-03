"Abitazioni occupate in condizioni di degrado"

In viale Bernardino Ramazzini, c’è una casa abbandonata al degrado e all’incuria, con sporciza che è qui da anni". A segnalarlo è Davide Curti con una serie di fotografie scattate in zona e realizzate per un reportage inviato alla nostra redazione. "Probabilmente dentro la casa ci sono persone che vivono in abbandono sociale, povertà e miseria, precarie condizioni igienico sanitarie, escrementi", denuncia Curti che si definisce ‘cittadino anti-degrado’, non nuovo a questo tipo di segnalazioni specialmente nel quartiere attorno alla stazione e in zona Santa Croce, dove ha documentato in passato discariche a cielo aperto.