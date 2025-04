Abitazioni usate come ’market’ della cocaina. Condannati due spacciatori di 25 e 48 anni

Condanna a 6 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa. È stata decisa dal giudice Sarah Iusto, all’esito della direttissima, per un 25enne nigeriano, Stanlety Ohue, regolare sul territorio italiano, arrestato dalla squadra mobile il 10 febbraio: nella sua casa in via Gramsci c’erano 5 grammi di cocaina suddivisa in 17 involucri e 4 grammi di anfetamina. Gli agenti avevano fatto una perquisizione domiciliare, trovando la droga nascosta dentro un deodorante roll-on, già confezionata per la cessione a terzi. Il ragazzo è difeso dall’avvocato Flavia Sandoni. Nella stessa settimana, il 12 febbraio, era scattato un secondo arresto in flagranza. Un reggiano, 48 anni, nella sua casa in zona stazione, sarebbe stato colto mentre stava preparando dosi di cocaina da immettere sul mercato; la polizia di Stato aveva sequestrato circa 26 grammi. Durante la direttissima l’avvocato Alex Silvestri ha chiesto l’assoluzione sostenendo che si trattasse di uso personale, il pubblico ministero ha domandato 9 mesi e 1.500 euro di multa. Il giudice Iusto ha deciso una condanna a 8 mesi e 800 euro con pena sospesa. al.cod.