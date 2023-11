Abiti "Nasa" senza autorizzazione, sequestro anche a Correggio

Correggio (Reggio Emilia), 14 novembre 2023 – Hanno realizzato capi d’abbigliamento con il logo “Nasa”, pur senza avere la necessaria autorizzazione da parte della nota Agenzia statunitense. L’indagine della Guardia di Finanza di Verbania ha permesso di sequestrare oltre ventimila capi d’abbigliamento in gran parte del nord Italia, in particolare in Lombardia, ma anche in Piemonte, Trentino, Veneto e perfino in Emilia. Coinvolto anche un negozio con sede a Correggio, nel Reggiano, dove le Fiamme Gialle hanno rinvenuto 1.200 abiti con il marchio “contestato”. Gli abiti sono stati sequestrati, ma nei confronti del titolare del negozio reggiano non sono stati adottati provvedimenti, in quanto è risultato aver acquistato la merce in buona fede, senza neppure immaginare che gli abiti erano stati prodotti con il marchio “Nasa”, senza autorizzazione. Sono stati invece denunciati il rappresentante legale e commerciale della società che ha realizzato i capi d’abbigliamento, con sede in Puglia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Per loro l’accusa è di frode nell’esercizio del commercio. In tutto – spiegano le Fiamme gialle di Verbania, che hanno compiuto l’operazione, coordinati dalla Procura pugliese – risultano sequestrati oltre 21 mila abiti per un valore di circa 380 mila euro. Le disposizioni della Agenzia Spaziale Americana sono chiare e prevedono un minuzioso processo di approvazione preventiva che la società produttrice, in realtà, simulava di aver effettuato in fase di ricezione degli ordinativi di acquisto da parte della catena distributiva presente in tutto il nord Italia o, addirittura, dava inizio alla produzione pur se la stessa Nasa lo avesse espressamente vietato, in quanto in netto contrasto con le loro linee guida per il merchandising.