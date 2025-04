"Abusata e ricattata": due alla sbarra

Sarebbe stata narcotizzata, denudata, violentata e costretta a subire atti sessuali davanti a una telecamera. E poi ricattata: "Se non ci paghi, postiamo le foto sui social". Vittima una 29enne nigeriana, al centro di un’indagine in cui, sempre come parte offesa, compare una sua amica connazionale della stessa età.

Sono finiti sott’inchiesta due giovani nigeriani, per i quali sono stati ipotizzati a vario titolo i reati di violenza sessuale in concorso, tentata estorsione, diffusione illecita di immagini esplicite, minacce e diffamazione. Dopo la denuncia sporta dalla ragazza, per due giovani nigeriani sono state disposte misure cautelari: per un 26enne è scattato il carcere (lui è difeso dall’avvocato Costantino Diana), per un 31enne invece il divieto di avvicinamento alla parte offesa e l’obbligo di firma. Quest’ultimo è comparso ieri davanti al giudice delle indagini preliminari Silvia Guareschi (nella foto) per l’interrogatorio di garanzia, avvalendosi della facoltà di non rispondere.

L’avvocato Gisella Mesoraca, difensore del 31enne, dichiara: "Il 26enne abitava a Torino ed era venuto a Reggio chiedendo al mio assistito se potesse ospitarlo. Poi l’amica della giovane che avrebbe subito violenza ha accusato il 31enne: verso di lui non ci sono molti elementi probatori; risultano solo messaggi in cui si insultano a vicenda".

al. cod.