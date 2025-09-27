Abusi sessuali, il caso Franci. Maestra in lacrime in aula: "Le vittime si confidarono con me"

È stata ascoltata a lungo una maestra preparatrice nel processo con rito ordinario che vede imputato il 47enne Daniele Franci, ex direttore artistico del centro teatrale ‘Etoile’. Lui deve rispondere di violenza sessuale verso nove allievi tra i 17 e i 22 anni - di cui allora tre minorenni - che si sono costituiti parte civile, mentre altri due hanno deciso di non farlo. La lunga deposizione della donna, durata quasi quattro ore, ha aperto ieri mattina la sfilata di testimoni davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Francesco Panchieri, nel dibattimento che si sta celebrando a porte chiuse. La maestra preparatrice, chiamata a testimoniare sia dal pm Valentina Salvi, titolare dell’inchiesta affiancata in aula dal pm Denise Panoutsopoulos, sia da una parte civile, ha ripercorso l’epoca in cui alcuni giovani frequentatori del centro di Pieve le raccontarono i presunti abusi subiti da Franci: ripercorrendo quei momenti è scoppiata in lacrime.

Secondo la pubblica accusa, tra il 2016 e il 2021 Franci, originario di Correggio, arrestato dai carabinieri nel luglio 2022 e da tempo a piede libero, avrebbe sfruttato il proprio ascendente per ottenere la fiducia dei giovani allievi e poi indurli a intrattenersi sessualmente con lui. Uno dei ragazzi costituiti parte civile è assistito dall’avvocato Maria Vittoria Marceddu: fu il primo a sporgere denuncia. Altri cinque sono tutelati dall’avvocato Margherita La Francesca, due dall’avvocato Marco Scarpati e uno dall’avvocato Massimo Tarquinio. A partire dal gennaio 2022, i ragazzi si confidarono con la maestra preparatrice e tra di loro, per poi decidere di adire le vie legali.

In passato Franci ammise di avere avuto rapporti solo con alcuni dei ragazzi. La difesa, affidata agli avvocati Giulio Garuti e Gabriele Riatti, da sempre sostiene la tesi di un contagio dichiarativo sulla scelta di sporgere querela e su altre circostanze: a partire da una chat comune, alcuni episodi sarebbero a detta dei legali frutto di ricordi costituiti tra i ragazzi e ingigantiti nel tempo.

Ieri sono stati ascoltati anche altri lavoratori di Ètoile, giovani che frequentarono i corsi, oltre al padre di un ragazzo costituito parte civile attraverso l’avvocato Scarpati, che all’epoca aveva 14 anni: ha riferito sui contenuti di un diario del figlio scoperto solo di recente e della fiducia che aveva nella struttura di Pieve, salvo poi doversi dolorosamente ricredere. È stata data la parola anche a un giovane che non ha sporto denuncia, ma figura come parte offesa per un presunto episodio di schiaffi subiti da Franci dopo una discussione e che poi ha detto di essersi allontanato e di essere tornato a recitare nella sua zona di origine. Nella prossima udienza si terrà l’audizione, ieri rimandata perché avrebbe richiesto molto tempo, di un ragazzo - costituito parte civile tramite l’avvocato La Francesca - che non fu ascoltato durante l’incidente probatorio, oltre a quella di altri testimoni del pm.