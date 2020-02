Reggio Emilia, 7 febbraio 2020 - Una donna residente a Reggio Emilia è stata arrestata dalla polizia postale della Toscana: avrebbe commesso abusi sessuali sulla figlia fin dai primi anni di età per produrre foto a carattere pedopornografico. Per la stessa accusa è finita in manette anche un'altra donna, residente a Terni. Due le presunte vittime, entrambe minori di 10 anni. Arrestato anche un uomo residente in Toscana, padre di una delle bimbe: sarebbe stato il destinatario delle materiale pedopornografico via Whatsapp.

Notizia in aggiornamento