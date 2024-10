Abusi sulla figlia minorenne. La polizia lo arresta a Reggio

Abusava della figlia 15enne da quando di anni ne aveva appena 10 e ha picchiato reiteratamente i genitori che tentavano di difendere la nipotina: arresto in carcere per un 40enne bloccato dalla squadra mobile della questura di Napoli a Reggio, dove si era trasferito e dove aveva una compagna. La Polizia di Stato ha notificato all’uomo, un pregiudicato napoletano per reati contro il patrimonio e non legato alla criminalità organizzata, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso dal gip di Napoli su richiesta della Procura di Napoli (IV Sezione - violenze di genere e fasce deboli della popolazione, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone). Le violenze, sia ai danni della figlia sia nei confronti dei genitori, un 70enne e un 63enne, sono avvenute tutte nella città partenopea.

Dall’indagine svolta dalla Squadra Mobile del capoluogo campano, spiega una nota della Questura, "sono state acquisite le fonti di prova che evidenziano la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato e, in considerazione dell’estrema gravità dei fatti contestati e della significativa reiterazione delle condotte, sono emersi i presupposti per l’applicazione della misura cautelare più afflittiva della custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Reggio".