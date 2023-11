Abusi zero, 600 firme: "Calate verticalmente le famiglie disponibili per minori in difficoltà"

"Il Caso Bibbiano, purtroppo, ha già mietuto vittime. Sono prima di tutto i minori".

Affermazione condivisa dalla totalità dei soggetti politici e sociali, ma che ora si declina in modo nuovo: a sostegno dell’istituto dell’affido familiare strumento temporaneo, fortemente in crisi a seguito dell’inchiesta ’Angeli e demoni’ e del relativo processo. Raccogliendo nel mondo cristiano-sociale e della sinistra oltre 600 firme a sostegno delle proprie posizioni, è stato costituito il movimento ’Abusi Zero’. Sabato la prima manifestazione pubblica, che si è svolta in una affollata Piazza Casotti, durante la quale è stato illustrato il proprio manifesto. Tra i sottoscrittori anche l’onorevole Pierluigi Castagnetti (che si firma modestamente ‘pensionato’); i sindaci Francesca Bedogni (Cavriago) e Franco Palù (San Polo); gli assessori reggiani Daniele Marchi e Annalisa Rabitti; Matteo Iori, presidente del Consiglio comunale di Reggio, il capogruppo Pd Gianluca Cantergiani, i consiglieri Matteo Braghilori e Paolo Genta; Cosimo Pederzoli (Si); i cooperatori Mauro Ponzi e Giovanni Teneggi.

’Abusi Zero’ riecheggia nel nome ma si contrappone nella sostanza alla proposta di Legge regionale "Allontamento Zero" della Lega, che invece intende potenziare il sostegno alle famiglie problematiche, considerando l’affido una estrema soluzione. ’Abusi Zero’ invece parte dal presupposto che i minori "non sono ‘proprietà’ dei genitori; purtroppo, esistono anche genitori che non riescono a svolgere il loro importantissimo ruolo, anche solo temporaneamente".

Dal 2019 in poi "la macchina del fango (social e media), gettando ombre e sospetti su servizi e famiglie, si è accanita contro educatori, volontari, assistenti sociali, insegnanti, famiglie affidatarie… inducendo molti di loro a pensare che proteggere i minori fosse troppo rischioso, o addirittura sgradito". Non solo: "Sono spesso a rischio di minacce da parte di cittadini e genitori che, forti della vicenda di Bibbiano, aggrediscono verbalmente o sui social chi si occupa di gestire al meglio situazioni di minori in difficoltà". Senza famiglie affidatarie "sono lievitati i costi per la collettività: il servizio di accoglienza viene svolto dalle case famiglia, dalle comunità familiari e dalle comunità educative". Inoltre sarebbe "aumentata esponenzialmente la difficoltà dei Servizi nella protezione dei minori. I Servizi svolgono funzione di sostegno e numerosi interventi preventivi, ma nonostante ciò occorre prender atto che vi sono anche famiglie fortemente maltrattanti o abusanti: in questi casi i Servizi hanno il dovere di intervenire per mettere in sicurezza i minori. Anche a fronte di episodi acclarati di violenze - segnalate da scuola, Polizia, Carabinieri, Pronto Soccorso, pediatri - sono calate verticalmente le disponibilità delle famiglie a prendere in affido i minori in difficoltà".