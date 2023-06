"Abuso d’ufficio, reato significativo anche in Aemilia"

Dal 2018 al 2022 nel distretto della Corte di Appello di Bologna sono stati iscritti 727 procedimenti per abuso d’ufficio (la prima in senso numerico è la Procura di Ferrara). Inoltre, il reato maggiormente iscritto in concorso è il falso ideologico (206 fascicoli) segue il falso materiale (122 fascicoli). Lo evidenzia il Procuratore generale reggente di Bologna Lucia Musti, che ha risposto alla richiesta del presidente della commissione Giustizia della Camera dei deputati sui dati "concernenti l’applicazione del reato di ‘abuso d’ufficiò di cui all’art. 323 del codice penale".

Alla luce di questi numeri, la Procura generale osserva che il "reato di abuso d’ufficio è una norma a presidio della legalità, del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa ed ha una funzione di notevole utilità anche come ‘reato spia di altre ipotesi più gravi: è spesso contestato all’inizio delle indagini, per poi modificarsi in altri reati di maggiore gravità, sempre ricompresi tra quelli contro la pubblica amministrazione eo con altra tipologia criminosa".

"Significativo", continua il procuratore generale "è anche il ruolo della norma con riguardo ai processi di criminalità mafiosa a vocazione imprenditrice, come nel caso della ‘Ndrangheta emiliana, di cui alla sentenza passata in giudicato ‘Aemilia’ che ha visto la condanna definitiva anche con riguardo al delitto di abuso d’ufficio aggravato da finalità di agevolare la ‘Ndrangheta contestato ad un cittadino emiliano, imprenditore modenese, il quale concludeva affari con il sodalizio ‘ndranghetista in concorso con un appartenente all’ufficio tecnico di un Comune modenese".