Accademia della Cucina: "Identità e mescolanze Il cibo è cultura, si tuteli"

"Il cibo è fondamentale nell’identità di un popolo" ha detto l’assessora al commercio Maria Francesca Sidoli, al convegno annuale che la Delegazione reggiana all’Accademia italiana della cucina ha organizzato negli ultimi giorni di marzo al Cere. Il tema erano le contaminazioni gastronomiche e hanno partecipato docenti universitari in ambito alimentare da tutta Italia: Giovanni Ballarini (Parma), Antonella Campanini (Bologna), Alessandra Bucossi (Venezia), Carlo Corradini (Trieste). Mauro Catellani, ingegnere chimico, ha avvertito: "In futuro i cibi saranno sempre più standardizzati, riducendo varietà e opportunità". Da qui l’importanza della tutela delle eccellenze locali, come la DeCo riconosciuta al cappelletto reggiano