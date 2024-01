Accanto a Gesù Bambino c’è la torre di Luzzara. Il grande omaggio alla Natività in mezzo ai campi

E’ un presepe davvero maxi quello allestito sul grande campo rurale affacciato su strada Tomba, alla prima periferia di Luzzara. Una scena della natività che si ripete ormai da anni grazie all’impegno di Ottavio e Nello Benatti, imprenditori agricoli che hanno ambientato il presepe nel paese della Bassa, con tanto di ricostruzione della sagoma della torre luzzarese non distante dalla capanna in cui nasce Gesù bambino. In questi giorni di festività, soprattutto di sera quando il presepe diventa ancora più suggestivo grazie al fantastico gioco di luci, sono numerosi i visitatori che si recano in strada Tomba per ammirare questa creazione natalizia. Da sottolineare l’effetto creato dalla vastità del presepe, con al centro la scena della natività, che si completa da varie ambientazioni di vita quotidiana.