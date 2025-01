Accendono un fuoco contro il muro della canonica di Regnano

Vandali in azione ai danni della parrocchia di Regnano. E’ stato acceso un incendio contro la parete posteriore della canonica. "Hanno preso nella zona – racconta Michele Molinari, volontario della parrocchia di Regnano – una vecchia scala e dei giornali per poi incendiarli contro il muro nelle vicinanze della porta metallica della centrale termica. E’ andata bene perché il rischio di uno scoppio, da radere al suolo la parete, non era così remoto".

Il deplorevole gesto è stato scoperto nella giornata di lunedì 30 dicembre e probabilmente è stato compiuto nella serata-notte di domenica. L’atto vandalico è stato subito condannato dai cittadini della frazione vianese. Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo grave episodio che si registra nell’area parrocchiale, già ‘visita’ negli ultimi mesi dai vandali e dai ladri anche in altre spiacevoli occasioni.

"Due settimane fa – sottolinea Molinari – era stata distrutta la porta della torre campanaria. La scorsa estate ricordo che i ladri avevano invece rubato le grondaie in rame della nostra chiesa". A Regnano, dopo l’incendio doloso avvenuto all’esterno della canonica, ora c’è grande amarezza e indignazione per quello che è successo proprio durante il periodo delle festività natalizie. Sul gesto non è stata formalizzata denuncia alle forze dell’ordine.

m. b.