Accensione anticipata dei lampioni a Rolo: il Comune anticipa l'autunno

Il Comune di Rolo ha deciso di anticipare l’accensione della pubblica illuminazione in paese, in vista della minor durata della illuminazione naturale con l’arrivo dell’autunno. "Questa scelta – spiega il sindaco Luca Nasi – è stata resa possibile innanzitutto da una equilibrata gestione del bilancio insieme alla progressiva diminuzione delle spese energetiche, oltre che dalla fine dei prelievi statali sulla produzione energetica del fotovoltaico. Questa misura anticipa di alcune settimane il completamento della sostituzione dei punti luce con le lampade Led, che permetteranno un importante risparmio dei costi energetici". Diversi Comuni, anche reggiani, nei mesi scorsi hanno limitato la pubblica illuminazione (non senza polemiche sui temi della sicurezza) per contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi della luce.