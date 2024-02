Accento, certificata la Parità di Genere

Accento Cooperativa ha ottenuto la certificazione di Parità di Genere, un importante traguardo per la storica realtà reggiana attiva nel campo educativo e culturale da oltre vent’anni con 1200 dipendenti in 5 regioni italiane. Un riconoscimento per pari opportunità, diritti umani, miglioramento della governance tramite la promozione della diversità di genere nei processi decisionali, salute e benessere per tutti. I criteri per ottenere la certificazione sono parità salariale, misure per prevenire la discriminazione di genere, politiche di conciliazione tempi di vita e lavoro.