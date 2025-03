Accertamenti sulle spese elettorali. Procedimento a carico di Mahmoud: "Contestate presunte irregolarità"

di Daniele PetroneC’è un procedimento in corso a carico dell’assessora alla scuola Marwa Mahmoud per presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali. La contestazione è stata deliberata dal Co.Re.Ge, il collegio regionale di garanzia elettorale che fa capo alla Corte d’Appello di Bologna, l’organo che vigila sul rispetto delle normative che regolamentano le spese sostenute da tutti i candidati in campagna elettorale. Ogni aspirante alla contesa – ai sensi dell’articolo 2 della legge 441/1982 – è tenuto a trasmettere entro tre mesi dalla proclamazione, le dichiarazioni riguardanti contributi ricevuti, spese sostenute e vari adempimenti obbligatori. E proprio da un controllo del collegio sulla documentazione presentata da Mahmoud – candidata alle urne nella lista Pd – sono emerse alcune incongruenze. Nel dettaglio, le contestano la mancata indicazione di un mandatario (una sorta di ‘tesoriere personale’) e l’apertura di un conto corrente dedicato.

Mahmoud ha presentato la rendicontazione il 3 luglio scorso. Ha dichiarato un totale di spesa di 3.313,67 euro, di cui 2.440 euro alla voce ‘spese per il personale utilizzato e per prestazioni’ più 873,67 euro alla voce ‘spesa per materiali e mezzi di propaganda’. Per legge, ciascun candidato non può superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di 52mila euro e della cifra ulteriore pari al 0,01 euro per ogni avente diritto al voto (128.513 nel caso del Comune di Reggio). Cifra complessiva rispettata dall’assessora in carica nonché membro della segreteria nazionale dem. Ma le irregolarità secondo il collegio regionale di garanzia elettorale, riguardano un altro ‘tetto’: lo sforamento dei 2.500 euro complessivi che prevede l’apertura di un conto corrente ad hoc e la presenza di un mandatario; figura che invece Mahmoud non ha nominato come si legge nel documento pubblicato sul sito del municipio (obbligatorio per la trasparenza), peraltro l’unico disponibile tra tutti i componenti della giunta e del consiglio comunale.

"Innanzitutto ci tengo a puntualizzare – spiega Mahmoud al Carlino – che ho sostenuto tutte le spese di tasca mia, non ho raccolto fondi nè donazioni. Motivo per cui non ho aperto un conto corrente a parte e neppure nominato un mandatario. Rispetto alle contestazioni si fa riferimento ad una normativa che si applica nel caso in cui qualcuno raccogliesse fondi o donazioni di terzi. Il tema del tetto dei 2.500 euro? Ho speso 2.440 euro, poi ci sono le spese per i social che non sono peraltro tutte attribuibili alla campagna elettorale". Mahmoud ha già presentato – tramite il suo avvocato di fiducia Angelo Russo – una memoria difensiva. "Mi sento molto tranquilla, in assoluta buonafede e trasparenza come dimostra anche la pubblicazione della rendicontazione sul sito del municipio", conclude.

Il Co.Re.Ge. – presieduto da Maria Cristina Salvadori – si riunirà martedì prossimo per dirimere la questione. Allora si saprà se archivierà o se emetterà un provvedimento. Cosa rischia Mahmoud per questo – se vogliamo ingenuo – difetto procedurale? Una sanzione. Nei casi più gravi si può arrivare fino alla decadenza, ma questa è prevista solo per i consiglieri comunali. Mahmoud è un’assessora (quindi nominata di fiducia dal sindaco e solo quest’ultimo o le dimissioni possono farla abdicare) e ha rinunciato allo scranno in Sala Tricolore dove al suo posto è salito il primo dei non eletti. Il Collegio teoricamente può annullare la sua elezione e quindi qualcosa nella ripartizione dei voti potrebbe cambiare, ma al momento è uno scenario impensabile e sul quale è inutile fare calcoli ora, dato che lo stesso Co.Re.Ge la definisce una "mera contestazione".