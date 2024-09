Accesso ad attività sportive e culturali: maggiori agevolazioni per le famiglie

Maggiori agevolazioni per le famiglie di Campagnola con figli tra i 6 e 18 anni. Per loro, da quest’anno, previste maggiori agevolazioni per l’accesso ai buoni sport e cultura. Il Comune estende la possibilità di accesso ai buoni a sostegno della frequenza di minori ad attività sportive e culturali, della socializzazione, promozione del benessere dei bambini e dei ragazzi appartenenti a famiglie economicamente fragili. Per quanto riguarda l’Isee per il buono sport passa da 12.481,49 a 14.000 euro. Mentre i buoni cultura si attestano a 19.757,84 euro. Entro ottobre uscirà apposita comunicazione sul sito web del Comune con modalità, tempistiche e associazioni sportive aderenti. "Con questa operazione – spiega l’assessore Iljc Pedrazzoli (foto) – si intende ridurre le barriere economiche, qualificando pure l’azione delle società sportive e culturali. È una prima estensione della misura a favore di tante famiglie del paese e non escludiamo di incrementarla ulteriormente nei prossimi anni".