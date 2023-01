Accesso vietato alla scalinata del municipio

Accesso vietato alla scalinata del municipio di Rio Saliceto. E non solo: non si può bivaccare nel centro abitato del paese, vietato consumare bevande alcoliche al di fuori delle aree di competenza di esercizi pubblici regolarmente autorizzati, vietato detenere o usare strumenti idonei all’imbrattamento, e perfino il divieto di usare plateatici e arredi di pubblici esercizi quando questi sono chiusi al pubblico.

E’ quanto prevede l’ordinanza emessa dal Comune di Rio Saliceto per cercare di "dare un segnale" contro episodi di degrado e di vandalismo, accaduti negli ultimi tempi in paese, interessando addirittura gli scaloni e l’area esterna del palazzo municipale, con imbrattamenti, rifiuti vari e perfino dei preservativi usati.

L’ordinanza contrasta il rischio di danneggiamento al patrimonio pubblico e i fenomeni di degrado e bivacco, a tutela della vivibilità e della civile convivenza della cittadinanza locale. E in caso di violazione si prevede non solo la sanzione amministrativa, ma anche l’obbligo di ripristino dei luoghi, ovviamente a spese degli autori.

"Non possiamo pensare di risolvere il problema con le ordinanze – tiene a precisare il sindaco Lucio Malavasi –, ma un segnale da parte delle istituzioni deve essere manifestato. Per ottenere risultati tangibili occorre la collaborazione tra famiglie, scuola, esperti del settore e associazioni. Solo così possiamo aiutare chi ha bisogno o far ragionare chi sembra aver dimenticato i principi della civile convivenza. A fine anno abbiamo distribuito un questionario agli alunni della scuola media per conoscerli meglio ed essere d’aiuto nel loro percorso. Un simile questionario, rivolto però agli adolescenti, è disponibile sul nostro sito internet per una rapida ed anonima compilazione on-line. I primi dati che abbiamo raccolto non sono molto incoraggianti, soprattutto per quanto riguarda il fenomeno del bullismo. Presenteremo pubblicamente questi report e lavoreremo in sinergia con chi si occupa del mondo giovanile, oltre ad esperti e forze dell’ordine, con la volontà di occuparci del problema e con l’obiettivo di contribuire a contenere questi fenomeni che, se tralasciati, possono trasformarsi in vere e proprie sciagure".

Antonio Lecci