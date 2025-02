Accetta un passaggio. Viene picchiato e rapinato

Si sono offerti di dargli un passaggio, da Castelnovo Sotto a Reggio, a bordo di un furgone. Ma appena fuori paese, il veicolo ha imboccato un viottolo di campagna per poi fermarsi in un luogo fuori dalla vista rispetto alla strada principale. E il passeggero ospite è stato affrontato dai due uomini a bordo, con un pugno a volto e la minaccia con un coltello a scopo di rapina, per portargli via il telefonino cellulare, un cappello e 700 euro in denaro.

La vittima, un uomo di 34 anni, era stata poi abbandonata in strada. Era accaduto lo scorso agosto: quello che sembrava essere un gesto gentile, si era trasformato in un grave episodio di violenza.

Il 34enne, soccorso da un passante, si era poi recato alla caserma del paese per sporgere querela. I carabinieri hanno avviato le indagini, partendo dalle indicazioni fornite dalla vittima, ma esaminando pure le immagini delle telecamere di videosorveglianza e dei varchi attive sul territorio. Coinvolto anche un uomo di 32 anni, il quale aveva messo in contatto la vittima con i due individui del furgone, autori appunto della rapina. Lo stesso 32enne è finito nei guai con la giustizia per il reato di favoreggiamento, avendo cercato – secondo l’accusa – di sviare le indagini, fornendo false dichiarazioni. Gli accertamenti hanno portato pure a uno dei due presunti rapinatori: si tratta di un uomo di 37 anni, accusato di rapina aggravata in concorso, Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire anche all’altra persona che era sul furgone e che aveva partecipato in modo diretto al reato.

Antonio Lecci