"Accetto la candidatura"

Alessandro Santachiara, sindaco in carica a Campagnola, ha ufficialmente accettato la candidatura per il terzo mandato alla guida del paese della Bassa, dopo le indicazioni fornite all’unanimità dall’assemblea del Pd locale. "Nei prossimi giorni – annuncia Santachiara, dopo la piena fiducia – ho intenzione di costruire un nuovo gruppo di lavoro che prosegua quanto effettuato da quello attuale e sviluppi i percorsi per individuare candidati, serate per la costruzione del programma e momenti partecipativi. Stiamo continuando a costruire il futuro. Lo stiamo facendo adesso".