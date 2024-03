Accoglienza clienti e informazione

Società di servizi ricerca profili con cultura universitaria, un buon livello di preparazione in ambito digitale, conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office e preferibilmente con esperienze lavorative pregresse nel settore servizi customer. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di convinzioni personali o politica, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 198/2006. Attività previste dal ruolo: accoglienza clienti, monitoraggio ed attivazione dei servizi di facility management e del supporto IT, gestione di qualsiasi problematica e reclami, supporto informativo per servizi extra contratto, coordinamento dei servizi di intrattenimento, smistamento corrispondenza, telefonate e locker fisici, supporto alla progettazione e implementazioni di attività divulgative, educative, formative. Disponibilità a trasferte nell’ambito regionale di riferimento. Qualifica Istat: Addetti all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e negli enti pubblici. Agenzia regionale per il lavoro - Modena (MO). Scadenza 29/03/24.