Accoglienza dello straniero e imprese. I massimi esperti in convegno

La Fondazione Giustizia con il patrocinio del Comune, Unindustria , Camera di Commercio dell’Emilia, Unimore, Ordine dei Commercialisti, Ordine degli Avvocati e Scuola Forense, organizza il Convegno dal titolo: "Profili dell’accoglienza della persona straniera e dell’impresa estera nel nostro territorio".

Parteciperanno relatori di grande spessore: dal magistrato presso il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in immigrazione, Angela Baraldi, alla responsabile Servizio C.a.s. Cooperativa Centro Sociale Papa Giovanni Federica Zambelli, alla profMaria Donata Panforti e dottoressa Cinzia Valente rispettivamente docente e ricercatrice di Diritto Privato comparato presso Unimore, alla coordinatrice dell’area accoglienza e integrazione del Comune, all’avvocato Mario di Frenna sugli aspetti tecnici della regolarità di soggiorno e riconoscimento dei diritti civili, all’avvocato Liborio Cataliotti che approfondirà il tema della responsabilità penale in relazione alle violazioni della normativa sull’immigrazione, a temi di diritto di famiglia affrontati dall’avvocato Marta Rovacchi relativamente alla separazione e divorzio di coppie transfrontaliere, a temi di successione dello straniero in Italia tenuta dal Notaio di Imola Domenico Damascelli. Verranno affrontati temi relativi alle società estere con sede in Italia e a quelle con doppia nazionalità da parte del notaio Giovanni Aricò. A conclusione interverrà Rafael Massei, amministratore delegato di Kramp Italia. Il Convegno si terrà domani presso l’Auditorium del Credem in via Emilia S. Pietro 6 e sarà ad ingresso libero con obbligo di registrazione, fino ad esaurimento posti. Per iscriversi è necessario inviare una e-mail all’indirizzo: presidente@fondazionegiustizia.re.it