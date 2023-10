"Accoglienza migranti: il campo non funziona"

Il campo di accoglienza migranti di Martorano crea problemi sia agli ospiti che ai residenti della zona. Si trova sul territorio di Parma - ma a poche centinaia di metri dal ponto sull’Enza e dal territorio reggiano - ed è diventato un "parcheggio" di persone, che se possono si allontanano. Il Ciac (Centro immigrazione asilo cooperazione) di Parma, che vi opera con volontari, afferma che il campo "non rispetta i diritti: costruiamo un’alternativa ai container creando soluzioni di integrazione vera". Approccio diverso, ma critiche alla gestione viene anche dal Comitato civico presieduto da Lino Cirri, che riporta segnalazioni da parte degli abitanti della zona "riguardo alle intemperanze comportamentali degli ospiti, che stanno causando disagi e problemi di convivenza". Ci sono "diverse situazioni di disturbo costante, come la presenza di persone che si posizionano nelle vicinanze delle abitazioni; rumore e sporcizia tra cui bottiglie vuote; blocco dell’accesso alle proprie proprietà, costringendo gli abitanti a dover chiedere ai residenti del centro di spostarsi per poter entrare". Segnala anche risse. I volontari invece spiegano che le persone presenti tra Martorano e Cornocchio (Pr) sono circa 130 tra cui 36 minori: "In queste settimane sono intervenuti nei campi 18 operatori, 3 volte a settimane, permettendo di fornire servizi che non sono garantiti come l’assistenza legale, sanitaria e l’insegnamento della lingua italiana. Abbiamo fatto 190 identificazioni e oltre 120 domande di asilo, procedure minime che dovrebbero essere garantite ma non possibili senza il nostro intervento".

La soluzione proposta è spalmare i migranti su tutti i comuni (ad es. 3 ogni mille abitanti) e chiedono che "si convochi immediatamente un tavolo tecnico e politico che costruisca a partire dagli enti locali una soluzione diversa" dall’ammassamento nel Centro. Il Comitato civico ha invece scritto a prefetto e questore di Parma, alla polizia locale e ai Comuni interessati tra cui Sant’Ilario e Montecchio; chiede "maggiore attenzione al controllo del comportamento degli ospiti al fine di prevenire ulteriori episodi di disturbo. È necessario garantire la sicurezza e la tranquillità di tutti… sia i residenti che i rifugiati".

Francesca Chilloni

Nella foto d’archivio: una protesta del Comitato cittadino