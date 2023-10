Accoglienza migranti minorenni soli a Correggio: l'appello per volontari

C’è pure la parrocchia di Correggio tra le realtà attive nell’accoglienza temporanea di migranti minorenni non accompagnati, arrivati in Italia e destinati al momento in terra emiliana. I centri di accoglienza hanno esaurito i posti e nella situazione di emergenza anche la canonica di Mandrio, a Correggio, è stata messa a disposizione per l’accoglienza. Ma il parroco, don Carlo, non è in grado da solo di far fronte alla situazione. Per questo lancia un appello per trovare volontari: chiunque desidera dare la propria disponibilità per donare un po’ di tempo (o per accogliere, per qualche ora) è pregato di contattare la parrocchia di Correggio, fornendo gli orari in cui è possibile prestare servizio volontario. Nella Bassa si stanno cercando posti per minori anche in Centri per famiglie e altre strutture.