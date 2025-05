"Accoglienza, spirito più debole"

"Sono italiana, nata in Italia, ma ho scelto l’Islam come guida della mia vita nel 1990". Patrizia Dal Monte, scrittrice reggiana, racconta con affetto il suo legame con la città che l’ha accolta nel 1988: "All’inizio Reggio mi è sembrata meravigliosa, aperta, quasi utopica". "Negli anni, però, verso i musulmani, - dice - sia per l’aumento rapido dei numeri, le problematicità legate a una scarsa pianificazione, sia per la mediatizzazione fortemente stigmatizzante delle vicende internazionali, lo spirito di accoglienza e uguaglianza si è ridotto". Indossa il velo e spesso viene scambiata per straniera. "Le moschee sono centrali, ma anche scuola e lavoro sono luoghi di dialogo". Il suo desiderio? "Che i reggiani colgano la bellezza dell’Islam: il suo equilibrio tra giustizia e misericordia, la speranza che infonde"