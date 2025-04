Accoltella al braccio un barista. I carabinieri denunciano un 16enne

Un 16enne ha ferito con una coltellata al braccio un barista che gli aveva intimato di uscire dal locale dopo una lite per futili motivi. È avvenuto in piazzale Marconi, in zona stazione a Reggio, dove i carabinieri del comando provinciale hanno denunciato il ragazzo alla procura del tribunale dei minori di Bologna, con l’accusa di lesioni aggravate.

L’episodio – l’ennesimo caratterizzato da violenza nel quartiere a ridosso della ferrovia – risale ad una quindicina di giorni fa. L’esercente ha chiamato un’ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova per farsi medicare la ferita d’arma da taglio, poi col certificato di dimissioni e una prognosi di 8 giorni, si è presentato in caserma per presentare la denuncia.

Ai militari ha raccontato che il giovane aveva cominciato a discutere animatamente con un altro coetaneo e per questo voleva allontanarlo dal bar. Ma il minorenne all’improvviso ha estratto un coltello e l’ha colpito per poi fuggire.

Gli inquirenti hanno così avviato le indagini. E dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza e ascoltate alcune testimonianze, hanno acquisito elementi di presunta responsabilità facendo scattare la denuncia.

