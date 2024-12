Accoltella un uomo e fugge. Preso in casa a Caprara

La polizia lo va ad arrestare per tentato omicidio, finisce in manette anche il suo amico, trovato in possesso di droga. È avvenuto l’altro ieri a Caprara quando agenti della Squadra Mobile si sono recati in un’abitazione della frazione campeginese dove sospettavano si nascondesse un 32enne marocchino individuato come l’uomo che aveva tentato di sgozzare a coltellate un 38nne albanese durante una rissa in un bar di Parma, avvenuta la notte tra il 17 e il 18 ottobre. Secondo le risultanze investigative, il 32enne sarebbe l’uomo che poco meno di due mesi fa aggredì e colpì con sei coltellate l’albanese in un locale pubblico situato lungo via Emilia Est. La vittima, ferita al collo e al volto, riuscì a fuggire e a chiedere aiuto. Quando venne soccorsa, presentava il volto tumefatto e diversi tagli all’altezza del collo e della mandibola dove era stato attinto da alcuni fendenti. Dalle indagini - sia svolte sul posto immediatamente, che dalle verifiche successive - fu ricostruito l’accaduto: all’interno del locale era scoppiata una lite tra i due uomini, proseguita poi all’esterno. Il diverbio era degenerato al punto che lo sconosciuto (poi identificato nel marocchino) aveva estratto un coltello e aveva vibrato alcuni fendenti all’albanese, per poi darsi alla fuga. La vittima era riuscita a telefonare al 118 chiedendo aiuto; trasportato in ospedale e medicato, era stato giudicato guaribile in 20 giorni. In seguito all’episodio il locale venne chiuso per 7 giorni con provvedimento del Questore: infatti né il proprietario né i suoi dipendenti avevano allertato le forze dell’ordine per segnalare cosa stava accadendo.

Una vicenda maturata in un ambiente di marginalità e piccola delinquenza, che si è conclusa in una casa altrettanto mal abitata. La polizia ha trovato infatti nell’alloggio altri due giovani. Uno - marocchino 33enne richiedente asilo, con un precedente per rapina - è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; sarebbero suoi infatti 2 grammi di cocaina trovati nella tasca di un giubbotto e i due etti di hashish trovati in un’altra giacca. Altri tre pezzetti di hashish sono stati rinvenuti su un tavolo. Il marocchino accusato di tentato omicidio, difeso dall’avvocato Mario Di Frenna, ora è in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

Il suo amico, difeso dallo stesso legale, è comparso ieri davanti al giudice Sarah Iusto per la direttissima: ha detto che non abita nella casa di Caprara ma altrove, in provincia di Reggio. Ha negato che la cocaina sia sua, poi ha spiegato che l’hashish era per il consumo personale e degli amici. Il Pm ha chiesto la misura cautelare dell’obbligo di dimora, la difesa la remissione in libertà. Il giudice ha derubricato il reato nell’ipotesi lieve e lo ha liberato. La direttissima proseguirà in dicembre.