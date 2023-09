"Accoltellamento a Bibbiano sulla linea Reggio-Ciano: terrore tra i passeggeri"

Terrore sulla linea ferroviaria Reggio-Ciano per un accoltellamento in seguito ad una lite tra due minorenni. È successo alle 17 di ieri pomeriggio quando il treno era fermo alla stazione di Barco. Stando a quanto raccolto dai carabinieri, rispetto ad alcune testimonianze, uno dei vagoni c’era un giovane magrebino, in compagnia della fidanzata, che stava fumando uno spinello. Sul convoglio è salito un ragazzo di origine ghanese, in compagnia di una giovane connazionale. "Spegni quella sigaretta, mi dà fastidio", gli ha subito detto. Ma il nordafricano non ha voluto sentire ragioni e ha replicato a brutto grugno: "Fatti gli affari tuoi".

Da qui, sono volate parole grosse per poi passare a fronteggiarsi fisicamente con qualche spintone. Infine, il magrebino ha estratto dalle tasche un coltello col quale ha ferito il ghanese ad un’arcata sopraccigliare. Alcuni passeggeri che hanno assistito alla scena, hanno chiamato le forze dell’ordine. Ma quando sul posto sono arrivati i carabinieri, i due si erano già dileguati.

L’indagine è poi passata di mano alla polizia ferroviaria che nel giro di un’ora ha individuato i due minorenni. I quali sono stati poi portati in questura a Reggio per l’identificazione e le formalizzazioni delle denunce.

Nina Reverberi