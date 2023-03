Accoltellamento sul bus a Reggio Emilia davanti alla questura: ferito alla testa è grave

Gli investigatori sul bus teatro della violenta aggressione col cutter: è successo intorno alle 18 proprio davanti alla questura

Reggio Emilia, 16 marzo 2023 – Un uomo di origine straniera di 41 anni è stato accoltellato alla testa, probabilmente con un cutter, mentre si trovava su un autobus all’altezza di viale Piave, sulla Circonvallazione di Reggio Emilia, proprio davanti alla questura.

La violenza è accaduta intorno alle 18. Il suo aggressore subito dopo si è dato alla fuga. Sul posto polizia scientifica e agenti della questura per i rilievi.

Sul mezzo, ancora fermo sul viale per gli accertamenti del caso, è ancora visibile una grande pozza di sangue. La vittima non sarebbe in pericolo di vita.

In corso le indagini per chiarire che cosa ci sia alla base dell’aggressione.