Accoltellata in strada a Guastalla, fermato l'ex fidanzato

Guastalla (Reggio Emilia), 2 dicembre 2024 - E’ durata poche ore la fuga dell’uomo che ha accoltellato l’ex fidanzata, in mattinata all’altezza del ponte del Po, all’incrocio che collega all’argine maestro, in via Cisa Veneta a Guastalla. Nel pomeriggio l’indagato è stato rintracciato nel Modenese, la provincia in cui risiede, finendo in stato di fermo in attesa che la sua posizione venga vagliata dalla magistratura. Di certo non depone a suo favore il possesso del coltello in auto, con cui ha ferito al collo l’ex fidanzata, una donna di 45 anni residente nella Bassa Mantovana. Forse un tentativo estremo di riconciliazione, la promessa di far finire ogni pressione su di lei in cambio di un incontro chiarificatore. Che però si è trasformato in violenza. Con il tempestivo intervento di alcuni cittadini, che hanno assistito alla lite a ridosso della strada, che ha molto probabilmente evitato il peggio, che ha evitato che l’uomo potesse infierire ancora sulla donna. Mentre lui fuggiva in auto, una Bmw di colore bianco, per la 45enne scattavano i soccorsi. Sono arrivati ambulanza, automedica, i carabinieri. Per fortuna la lama non sembra aver reciso organi vitali. E’ stata portata al Santa Maria Nuova di Reggio, non è in pericolo di vita. A disposizione dell’autorità giudiziaria si trova il presunto accoltellatore, che rischia fino all’accusa di tentato omicidio. Saranno gli elementi raccolti dai carabinieri a chiarire dinamica dei fatti e responsabilità.