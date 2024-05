Accoltellato dai bulli a 18 anni alla Zucchi di Reggio Emilia per difendere la fidanzata

Reggio Emilia, 31 maggio 2024 – Una brutale aggressione in pieno giorno ad un 18enne e alla sua fidanzata, da parte di un gruppo di bulli, forse minorenni, che li hanno colpiti con calci e pugni per poi spruzzargli addosso spray urticante e infine accoltellandolo ad un braccio. Riesplode la violenza in centro storico, stavolta all’ex Caserma Zucchi dove autisti di Seta e studenti invocano maggior sicurezza negli orari di punta con una pattuglia fissa e telecamere.

Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, tutto è successo ieri poco dopo le 13, nell’affollato terminal del trasporto pubblico. Un ragazzo di 18 anni è seduto su una panchina assieme alla sua fidanzata coetanea, in attesa del bus. A un certo punto si avvicina un ragazzino a lui sconosciuto che comincia a fare apprezzamenti alla giovane. Il compagno si alza per reagire, ma arrivano gli amici del bulletto in supporto. Nasce una colluttazione tra la vittima e i quattro malintenzionati. Uno del gruppetto tira fuori lo spray al peperoncino e glielo getta negli occhi. Un altro estrae un coltello e lo colpiscono al braccio. Tutto ciò davanti a un centinaio di studenti attoniti che assistono alla scena. Qualcuno prova a mettersi in mezzo e a sedare l’aggressione e chiamano i carabinieri. Ma all’arrivo della pattuglia, i facinorosi erano già fuggiti a gambe levate.

Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha poi trasportato – fortunatamente con un codice di lieve entità – il 18enne all’Arcispedale Santa Maria Nuova dov’è stato medicato con punti di sutura al braccio per il taglio. Sull’asfalto giace ancora un fazzoletto sporco di sangue.

E non sarebbe un episodio isolato. "Qua la situazione è fuori controllo – racconta un autista che ci tiene a restare anonimo – Cinque giorni fa un collega è stato minacciato da cinque ragazzi che gli intimavano di non partire e di aspettare alcuni loro amici che stavano arrivando. Il conducente si è messo a piangere dalla tensione perché non poteva reagire". E ancora: "Qui spacciano droga di continuo e spesso ci sono risse. E le forze dell’ordine lo sanno perfettamente. Perché negli orari di maggior affollamento non viene una pattuglia fissa per fare da deterrente?".

Un altro autista di fianco a lui aggiunge: "Qui non c’è neppure una telecamera sotto le pensiline. Ma è una cosa normale? Come possono identificare i responsabili di quanto accaduto oggi (ieri, ndr )?". A tal proposito, gli amici della vittima lanciano un appello: "Se qualcuno ha fatto dei video lo dica ai carabinieri e ci aiuti. Ci hanno riferito che un autista avrebbe filmato tutto. Si faccia avanti".