Reggio Emilia, terrore sul bus: 41enne accoltellato col cutter. Il racconto dell’autista

Accoltellato sul bus durante una lite: gli investigatori al lavoro per trovare l'aggressore

Reggio Emilia, 17 marzo 2023 – Le urla, poi la lama di un cutter, il fendente improvviso alla testa, il sangue copioso, la fuga in massa dall’autobus, dei passeggeri terrorizzati ma anche e dei responsabili della brutale aggressione. Il ferito è grave. Ma la sua vita non sembra per fortuna in pericolo. L’ennesimo episodio di violenza si è verificato ieri sera, verso le sei, sul bus della linea numero 5, Mancasale-Rivalta. Il mezzo, a quell’ora, era affollato: lavoratori che rientravano dalla zona industriale, studenti reduci dal pomeriggio al centro commerciale I Petali, pensionati. La normale routine quotidiana è stata sconvolta da un litigio che si è acceso in viale Piave, mentre l’autobus percorreva l’onda rossa. A quanto è stato possibile ricostruire – ma saranno le telecamere di sorveglianza del mezzo a permettere di stabilire l’esatta sequenza dell’episodio – due persone hanno iniziato a discutere animatamente. All’altezza di porta Santa Croce, è spuntata la lama. "Si fermi, si fermi", ha urlato una signora al conducente. Biagio Mauriello, che dal posto di guida lanciava qualche occhiata anche allo specchio interno per seguire la situazione, è stato freddo: ha accostato non appena gli è stato possibile, quasi all’intersezione con via Dante e...