Accoltellato, cammina fino a casa. Uomo di 40 anni operato d’urgenza

Nella notte tra domenica e ieri, delle urla disperate hanno svegliato il condominio al civico 9 di via Dante Zanichelli, dopo che un inquilino è rientrato con una ferita da arma da taglio sul petto. Ad aprirgli la porta c’era la moglie, che ha iniziato a gridare destando l’attenzione dei vicini e ha poi chiamato la polizia. L’uomo, sui 40 anni di origine africana, è stato portato al Santa Maria Nuova; le sue condizioni sembrano stabili. Le indagini della polizia di Stato si aggrappano ai pochi dettagli finora conosciuti: nello stato di scarsa lucidità in cui è stata soccorsa, la vittima non è riuscita a fornire agli agenti informazioni precise sull’aggressione subita. È verosimile pensare che però sia avvenuta nei pressi della sua abitazione, dato che è riuscito a raggiungere casa sulle sue gambe.

L’accoltellamento si è verificato attorno all’una di notte, ora in cui gli agenti sono arrivati in via Dante Zanichelli, allertati dalla moglie della vittima. L’aggressore lo ha colpito con un’arma da taglio all’altezza del pettorale sinistro, perforandogli un polmone. La vittima è stata portata al pronto soccorso e, poche ore dopo, ha subito un intervento in seguito al quale pare si sia stabilizzato. La prognosi, riferisce l’azienda Usl di Reggio, è riservata: quando si sarà ripreso, gli agenti avranno la possibilità di raccogliere le sue dichiarazioni.

Nemmeno la moglie, infatti, è riuscita a capire cosa fosse successo. A quanto riferisce la questura, a carico dell’uomo risultano precedenti per droga ma legati a fatti avvenuti anni fa. Non è raro che episodi di questo tipo, magari legati a certi conti regolati purtroppo con l’uso della violenza, vedano protagonisti soggetti già noti alle forze dell’ordine. Da una prima analisi, non sarebbe però questo il caso. Sempre la questura ha detto che gli operatori del 118 si sono dimostrati fiduciosi sulla ripresa fisica della vittima, che al momento sta ricevendo assistenza intensiva. La sua ricostruzione della vicenda sarà essenziale per chiarire la dinamica e forse anche il movente di questa violenta aggressione.