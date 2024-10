Accoltellato in casa: un ferito grave in ospedale

Reggio Emilia, 17 ottobre 2024 – Ancora sangue in zona stazione. Ieri sera un accoltellamento, con un ferito in gravi condizioni trasportato d’urgenza in ospedale.

L’allarme è scattato attorno alle 21.30, in viale Piave, quando in una abitazione, per motivi ancora da chiarire, è scoppiata una rissa tra stranieri. Uno ha ferito l’altro con un’arma da taglio. In ospedale è finito anche l’altra persona coinvolta nella rissa, ma è in condizioni meno gravi. La lite sarebbe stata per futili motivi.

Sono arrivati i soccorritori del 118 e la vittima è stata portata in ospedale, è grave e ha una trentina i giorni di prognosi.

Indagano i carabinieri. Sul luogo dell’aggressione anche la polizia di Stato.