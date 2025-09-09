Accoltellato in stazione. Scoppia la lite al bar tra due uomini stranieri. Soccorso un 37enne

di Giulia BeneventiColpito più volte con un cutter al culmine di un litigio, un uomo di origine straniera e dell’età di 37 anni è stato soccorso ieri mattina in piazzale Marconi, davanti alla stazione. Il responsabile sarebbe un altro uomo, sempre di origine straniera, con cui la vittima dell’aggressione stava avendo appunto un litigio all’interno di un bar. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta la polizia di Stato; sono in corso le indagini per identificare il responsabile dell’aggressione.

Il fatto è accaduto alle 8,30 di un lunedì mattina: alla luce del sole di un giorno feriale appena iniziato, d’altra parte, nella zona della stazione storica di Reggio ci si può aspettare di tutto, purtroppo. Lo dimostrano le continue segnalazioni di furti e interventi di soccorso attorno a piazzale Marconi e vie limitrofe.

In questo caso, si è trattato di una discussione sfociata in un litigio acceso e poi nella violenza. A fronteggiarsi, è emerso ieri nel corso della giornata, sono stati due uomini di origine straniera. A dare l’allarme agli agenti della polizia Stato è stata una passante, mentre in contemporanea è stato allertato anche il servizio del 118.

Pare infatti che al culimine di questo litigio la vittima dell’aggressione, 37 anni, sia stata colpita più volte alle spalle con un cutter. Un’arma da taglio, dunque, che per fortuna però avrebbe lasciato ferite abbastanza superficiali da scongiurare il pericolo di vita per l’uomo. L’aggressore si è poi dato alla fuga.

Le indagini, si diceva, sono in corso. La polizia di Stato sta analizzando le immagini della videosorveglianza presente in zona, che unite alle testimonianze di persone sul posto potrebbero portare gli agenti a identificare il responsabile. Il 37enne è stato assistito dagli operatori dell’ambulanza e dell’automedica, per poi essere trasportato all’arcispedale Santa Maria Nuova in codice rosso.

Tale episodio non fa che confermare una spiacevole e preoccupante deriva che interessa la zona della stazione di Reggio e non da ieri, ma da anni. Si tratta del terzo fatto simile solo nell’ultimo mese circa. Nella notte del 4 agosto scorso due uomini, un 21enne pakistano e un 43enne cubano, sono rimasti feriti uno alla guancia sinistra e l’altro all’avambraccio durante una rissa che, tra l’altro, è avvenuta proprio in piazzale Marconi. Sono stati soccorsi e portati all’ospedale, mentre l’aggressore era già fuggito.

Di nuovo, il 16 agosto, nei pressi del Bar Marconi di piazzale Marconi (presumibilmente lo stesso locale in cui è avvenuta la lite ieri mattina) un ragazzo di 17 anni è intervenuto per tentare di sedare un litigio. Il giovane è stato colpito alla coscia sinistra da uno dei contendenti, armato di coltello. Soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale in condizioni non gravi. I carabinieri, grazie alle telecamere, hanno identificato e denunciato un 32enne marocchino senza fissa dimora per lesioni personali aggravate.

Violenza, ma anche furti (ne parliamo nell’articolo qui sotto, ndr) e degrado continuando dunque a imperversare in un’area della città tanto attenzionata dalle forze dell’ordine quanto, purtroppo, in balìa di dinamiche che sembrano non vedere una fine.