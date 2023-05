Reggio, venne accoltellato in zona stazione: denunciato uno spacciatore

Reggio Emilia, 3 maggio 2023 - Un uomo di 43 anni era stato accoltellato il 28 febbraio scorso in viale IV Novembre, nella zona della vecchia stazione di Reggio Emilia. Ora gli agenti della squadra mobile della questura hanno individuato e denunciato il presunto autore dell'aggressione, un 31enne guineiano, senza fissa dimora e con precedenti di polizia.

Inizialmente la vittima, che aveva riportato lesioni di arma da taglio per 20 giorni di prognosi, aveva mentito alle forze dell'ordine; poi ha raccontato la verità: l'aggressione era stata causata da una compravendita di droga.

Gli agenti sono così riusciti a rintracciare l'aggressore-spacciatore, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza: era ancora vestito come il giorno dell'aggressione, con giubbotto e pantaloni neri e marsupio di colore grigio. Lo straniero è stato denunciato per lesioni aggravate e porto in luogo pubblico di coltello.