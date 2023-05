Accoltellato nella notte in zona stazione a Reggio Emilia: è caccia agli aggressori

Reggio Emilia, 1 maggio 2023 – Un’aggressione alle 4 del mattino di domenica nella zona della stazione di Reggio, in piazzale Marconi. L’ennesimo episodio di violenza ha visto come vittima un uomo di origini nigeriane. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato aggredito e colpito con una coltellata. Le sue condizioni sono gravi, ma non risulta in pericolo di vita.

Ricorrenti gli episodi di sangue che si stanno verificando nella zona della stazione ferroviaria, nonostante l’impegno di controllo del territorio delle forze dell’ordine. La nuova aggressione si è verificata nella notte tra sabato e domenica, poco prima delle 4 del mattino.

E’ stato ferito da una coltellata un 31enne di origini nigeriane. Scattato l’allarme, il 118 ha inviato i soccorsi che hanno prestato le prime cure sul posto, stabilizzando le condizioni dell’uomo, per poi trasportarlo all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio.

Per le indagini sono intervenuti in piazzale Marconi gli agenti della Squadra Mobile della Polizia, nel tentativo di individuare l’autore o gli autori dell’aggressione. Il ferito è piantonato in ospedale.

Sono ormai ricorrenti gli episodi che segnalano le condizioni di degrado del piazzale della stazione reggiana, in particolare in piazzale Marconi. Una situazione che da tempo ha mobilitato i cittadini, che anche di recente hanno lanciato un appello attraverso un Comitato. Meno di un mese fa era avvenuto il pestaggio di un commesso e quattro giovani erano stati denunciati. Mentre una baby gang terrorizzata i cittadini con un pitbull. Ripetuti gli allarmi lanciati anche dai tassisti.