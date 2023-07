Accoltellato per i soldi, caccia al feritore del 19enne

Sono gli agenti della Squadra Mobile di Reggio ad essere impegnati nell’indagine sul feroce ferimento del 19enne di origini egiziane, arrivato sabato sera al pronto soccorso di Reggio coperto di sangue per una serie di fendenti ricevuti al corpo con un coltello. Le indagini stanno puntando a possibili testimoni che consentano di ricostruire la dinamica di un’aggressione che solo per caso non ha avuto conseguenze ancora più gravi.

Il 19enne si è presentato sabato sera all’ospedale ricoperto di ferite di arma da taglio, alcune particolarmente profonde. Ha fatto qualche passo prima di crollare a terra, perdendo i sensi. Sono accorsi gli operatori sanitari che lo hanno portato d’urgenza in sala operatoria, per un intervento che ha permesso di salvare il ragazzo. Ora si indaga anche sulle cause dell’aggressione. Tra le ipotesi c’è quella di un litigio con un connazionale per motivi di denaro, ma non si esclude l’aggressione a scopo di rapina. Per il giovane la prognosi è di 30 giorni.