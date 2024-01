Accoltellato per una birra davanti al bar

Accoltellato dopo una lite davanti al bar. La vittima, un marocchino di 63 anni residente a Reggio, è stato ricoverato in ospedale a Reggio. È successo mercoledì sera all’esterno del bar Spinelli in via Emilia Ovest a Rubiera. Il 63enne, secondo una prima ricostruzione, si trovava all’esterno del locale quando un uomo (di origini nordafricane) si è avvicinato al 63enne e gli avrebbe chiesto una birra. Con un pugno ha poi colpito alla testa il 63enne e con un coltello l’ha ferito all’addome. Lo sconosciuto, responsabile del grave episodio, si è dileguato. Sul posto sono arrivati gli operatori inviati dalla centrale del 118 per i soccorsi all’uomo ferito. Dopo le prime cure è stato accompagnato all’arcispedale Santa Maria Nuova in cui è stato sottoposto alle terapie e controlli del caso da parte dei sanitari del nosocomio reggiano. È stato quindi ricoverato in osservazione nel reparto di rianimazione.

Mercoledì, poco dopo le 19, sono prontamente giunti sul luogo i carabinieri della stazione di Rubiera. I militari dell’Arma hanno subito compiuto gli accertamenti del caso. I carabinieri di Rubiera e della sezione operativa della compagnia di Reggio hanno iniziato le indagini per cercare di ricostruire quanto avvenuto e identificare l’autore dell’aggressione.

Il sindaco Emanuele Cavallaro ieri pomeriggio è intervenuto sulla vicenda con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: "Mercoledì un signore di 63 anni è stato ferito, con un pugno e un colpo di coltello all’addome, davanti a un bar in via Emilia Ovest, da un soggetto descritto come nordafricano che voleva farsi offrire una birra. Prima di tutto: in bocca al lupo al ferito, ricoverato ma non in pericolo di vita. Spero possa rimettersi presto. Spero poi che il soggetto violento sia al più presto tolto dalla circolazione per molto tempo".

Il primo cittadino ha inoltre lanciato un appello a contattare le forze dell’ordine per eventuali segnalazioni sull’aggressione: "I carabinieri stanno lavorando intensamente – dice Cavallaro –. Al di là di contare su immagini e telecamere, come sempre, invito anche chi avesse visto o notato qualcosa a farsi vivo con l’Arma. È interesse della collettività che i violenti siano disarmati, quando poi la violenza è stupida e ignobile quanto scroccare una birra, è bene darsi tutti da fare, per ciò che è possibile. La stupidità tende a ripetersi, se non corretta".

Matteo Barca