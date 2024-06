Accoltellato sui binari. Trabelsi rinviato a giudizio

Fu un delitto che accese ancora una volta i fari sulla situazione instabile della zona della stazione ferroviaria dove c’è chi vive allo sbando: nella notte tra il 30 e il 31 maggio dell’anno scorso, sul binario uno, Hadi Trabelsi, tunisino oggi 23enne, uccise il 18enne Mohamed Alì Thabet. Il giovane fu arrestato il 14 luglio 2023, dopo un mese e mezzo di latitanza.

In luglio inizierà per lui il processo con rito ordinario davanti alla Corte d’Assise: la Procura ha formulato l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Secondo la ricostruzione investigativa, dopo essersi disfatto degli abiti sporchi di sangue, prese un treno in direzione di Marsiglia: furono promossi accertamenti con la polizia francese per cercare Trabelsi che poi, sentendosi braccato, decise di rientrare in Italia. Tornato in stazione, trovò ad attenderlo polizia di Stato e carabinieri. Durante l’interrogatorio di garanzia, ammise la responsabilità, ma disse che non voleva uccidere: quella sera era sott’effetto di droga e alcol, litigarono e lui gli diede una coltellata. "Thabet aveva venduto la mia bici e mi doveva soldi che non mi aveva dato", spiegò l’indagato: si sarebbe trattato di 20 euro che la vittima avrebbe negato al suo conoscente che voleva comprare una dose di crack.

"Io gli ho dato una coltellata e Alì è caduto a terra. Lui mi ha detto: ’Chiamo i carabinieri’. A quel punto sono fuggito e ho trascorso la notte dormendo in un casolare abbandonato. Poi sono andato in Francia".

Ieri l’avvocato difensore Mattia Fontanesi ha chiesto il rito abbreviato, l’esclusione dei futili motivi e la riformulazione in omicidio preterintenzionale. Il pubblico ministero Giulia Galfano ha ritenuto corretta la qualificazione di omicidio volontario, rimettendosi a giustizia sull’aggravante. Il giovane è stato rinviato a giudizio: per lui il processo con rito ordinario inizierà in luglio davanti alla Corte d’Assise.

al.cod.