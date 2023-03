Accoltellato sul bus In manette due fratelli Avevano già aggredito la vittima un mese fa

di Daniele Petrone

Sono due fratelli di origine dominicana i presunti responsabili dell’accoltellamento con un cutter ai danni di un 41enne senegalese a bordo di un autobus di Seta, giovedì pomeriggio in viale Piave. Wilmer e Wander Asencio Portorreal, 22 e 23 anni, residenti a Reggio, sono finiti in manette con l’accusa, in concorso, di lesioni aggravate, interruzione di pubblico servizio e porto illegale d’armi per offendere. Ora si trovano agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dove saranno difesi, di fiducia, dall’avvocato Helmut Bartolini. Mentre la 18enne fidanzata del più giovane dei due – che ha filmato la brutale scena – è stata invece denunciata in stato di libertà. Un episodio di violenza che, secondo la squadra mobile della polizia, rientra nell’ambito della criminalità giovanile. I due non risultano appartenere alle note baby gang cittadine, ma a marzo 2021 vennero indagati per la rissa tra bande rivali al parco di Campo di Marte.

E anche l’aggressione di due giorni fa è figlia di un atteggiamento da gangster. Il ferito – ricoverato ancora in prognosi riservata al Santa Maria, ma non in pericolo di vita – conosceva in qualche modo i due giovani i quali lo perseguitavano da tempo. Il 41enne, residente in città, infatti era stato aggredito a febbraio, sempre sullo stesso autobus della linea ‘5’. "Alzati, qua ci sediamo noi", gli avevano intimato. Lui però si era ribellato ed era stato pestato anche con un manganello telescopico.

L’uomo aveva presentato denuncia contro ignoti fornendo solo gli identikit; pochi giorni dopo li aveva incontrati di nuovo, sempre sul mezzo pubblico. Qui aveva cercato di capire i loro nomi, ma era stato ancora malmenato. Giovedì pomeriggio, poco dopo le 18, li ha visti salire sull’autobus alla fermata di Porta Santa Croce. Così ha cercato ancora di sapere la loro identità, sfilando il portafogli dalla tasca di uno di loro per guardare i documenti e rivelarli ai carabinieri. Ma i due hanno reagito. Il più grande dei fratelli ha estratto un cutter e lo ha colpito. Uno sfregio sul sopracciglio e che si protrae fino alla nuca, che secondo i medici resterà un segno indelebile a vita.

Il conducente del bus ha arrestato la corsa in viale Piave, all’altezza della questura, dando l’allarme. I tre sono scappati, lasciando l’uomo in un lago di sangue. Ma la loro fuga è durata un’ora e mezza. "Grazie alle telecamere del bus e a quelle del sottopasso di viale Ramazzini che sono state fondamentali per la loro buona definizione – ha spiegato ieri il dirigente della squadra mobile, Guglielmo Battisti nella conferenza stampa per illustrare l’operazione – scandagliate dopo aver ipotizzato il percorso fatto prima di salire, abbiamo individuati i volti dei sospettati. I miei uomini, che da tempo lavorano al contrasto della criminalità giovanile, li hanno riconosciuti. Poco dopo li abbiamo arrestati nella loro abitazione, dove in seguito alla perquisizione abbiamo trovato il cutter presumibilmente utilizzato per l’aggressione".